В Ростовской области России расположен поселок Денисовский, который называют деревней двойняшек.

По статистике, в среднем близнецы и двойняшки рождаются один раз на сотню, но в Денисовском, где живет чуть более тысячи человек, временами жило до полутора десятков идентичных братьев и сестер. И даже коровы, которые редко рожают больше одного теленка за раз, в Денисовском регулярно приносят двойню.

Братья Сельвановичи. Фото: currenttime.tv

Объяснить эту аномалию ни ученым, ни местным жителям пока не удается. Для себя они объясняют это самыми невероятными причинами - воздухом, водой, землей и даже растущими здесь редкими разноцветными степными тюльпанами. Но кое-кто из близнецов не исключает, что на генетику повлиял радиоактивный фон.

"Эти майкопские глины влияют, там слабое содержание радона. Это все радиоактивный газ, - предполагают братья Сельвановичи, самые старшие из денисовских близнецов. - Может быть, этот газ и на людей влияет?"

Константину и Владимиру 54 года. Они говорят, что никогда не хотели расставаться и всю жизнь были вместе. И по-прежнему носят одинаковую одежду: "Близнецы - это счастье, которое тебе выпало", - говорят они.

По их словам сейчас молодежь разъехалась из села и дети-близнецы в основном рождаются за пределами поселка. И несмотря на то, что эти люди тут давно не живут, у их детей и внуков все равно рождались двойняшки. Генетические причины рождения близнецов братья отметают.

"Некоторые версии толкают, что у нас тут все перероднились, нет! У нас много приехавших людей. Наш отец приехал из Белоруссии, а родители мамы приехали сюда в 1935-1936 году из Ставропольского края, а мама родилась уже здесь, – рассказывают они. - У нас между собой не очень много браков, в основном кровь менялась".

Братья Сельвановичи ведут учет близнецов Денисовского: делают фотоснимки, записывают данные. Сейчас, по их данным, из-за общего сокращения населения близнецовых пар в поселке осталось всего пять. Одну такую пару, Дениса и Даниила, родила Анжела Рогова.

"Знаете, мы много раз обсуждали, почему это. То говорили, что уран, здесь шахты были раньше, и, мол, из-за этого. Но я думаю – вряд ли! – говорит Анжела. – Может, у нас какая-то тут аура?"

Двойняшки Вероника и Валерия недавно также родились в семье Станислава и Елены Лютовых:

"Мы думали, что один ребенок будет, и УЗИ показывало, что будет один, – вспоминает отец малышек.

Двойня, девочка Виктория и мальчик Михаил, растет и в семье Яны Мишиной. Дети говорят, что быть двойняшками очень удобно: всегда есть с кем поиграть и есть у кого спросить, если не понял что-то в школе.

Любопытно, что близнецов и двойняшек в Денисовском рожают не только люди: делают это даже коровы, которые редко приносят больше одного теленка за раз.

"У нас было семь или восемь коров на стадо, которые приносили по два теленка", – замечают братья Сельвановичи.

Со временем Денисовский может перестать быть не только "поселком близнецов", но и вообще жилым поселком. Кроме сельского хозяйства и небольшого количества бюджетных мест в образовании и здравоохранении работы в этих краях практически нет, а поселок давно не развивается. В местных домах нет ни газа, ни воды, ни канализации, ни интернета, а то, что на дворе XXI век, можно определить лишь по телефонной вышке. Но живущие в нем близнецы продолжают верить, что однажды ситуация изменится.

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