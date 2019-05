В Новой Зеландии у самого толстого в мире попугая какапо выдался рекордный сезон размножения. Ученые надеются, что это спасет вид от вымирания, сообщает The Guardian.

На сегодня в живых осталось лишь 147 взрослых какапо – еще несколько сотен лет назад они были одними из самых распространенных птиц в Новой Зеландии - единственном месте, где они живут.

Основная причина вымирания этого вида – уничтожение их естественной среды из-за строительство ферм. Когда-то считалось, что какапо вымерли совсем, но в 1970-х годах на острове Стюарт на юге страны обнаружили несколько десятков птиц.

Худшим для популяции был 1977 год – тогда в живых осталось 18 птиц, а к середине 1990-х годов их численность выросла до 50. Чтобы поспособствовать размножению попугаев исследователи высадили несколько сотен хвойных деревьев Рима, плодами которых питаются какапо.

I talk about the #conservation of two of the world's rarest and most unusual birds. Come for the weird bird videos and pics; stay for the science! #kakapo #takahe #NZ pic.twitter.com/qVhrRYzMiw