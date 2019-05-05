В Новой Зеландии у самого толстого в мире попугая какапо выдался рекордный сезон размножения. Ученые надеются, что это спасет вид от вымирания, сообщает The Guardian.

На сегодня в живых осталось лишь 147 взрослых какапо – еще несколько сотен лет назад они были одними из самых распространенных птиц в Новой Зеландии - единственном месте, где они живут.

Основная причина вымирания этого вида – уничтожение их естественной среды из-за строительство ферм. Когда-то считалось, что какапо вымерли совсем, но в 1970-х годах на острове Стюарт на юге страны обнаружили несколько десятков птиц.

Худшим для популяции был 1977 год – тогда в живых осталось 18 птиц, а к середине 1990-х годов их численность выросла до 50. Чтобы поспособствовать размножению попугаев исследователи высадили несколько сотен хвойных деревьев Рима, плодами которых питаются какапо.

I talk about the #conservation of two of the world's rarest and most unusual birds. Come for the weird bird videos and pics; stay for the science! #kakapo #takahe #NZ pic.twitter.com/qVhrRYzMiw — Dr Andrew Digby (@takapodigs) 12 октября 2018 г.

В результате этого у попугаев и был рекордный сезон размножения – в этом году вылупилось 74 птенца. Как ожидается, как минимум 60 из них доживут до зрелого возраста. Из 50 самок сразу 49 откладывали яйца.

Как отмечается, последний рекордный сезон размножения был 2016 года – тогда на свет появилось 37 птенцов.

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