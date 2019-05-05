Ситуация, которую сейчас можно наблюдать в социальных сетях, зачастую не дает полной картины того, что происходит на самом деле.

Много фактов, мнений и точек зрения вообще выпадают из нашего поля зрения, ведь зачастую мы видим и читаем только то, что находится в нашей ленте новостей. Это означает, что мы находимся в информационном пузырьке, который подстроен согласно наших взглядов, вкусов и интересов, к которым мы привержены. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Такие информационные пузыри имеют различные причины и происхождение, ведь каждый может сознательно или бессознательно избегать определенной информации: читать только те медиа или отслеживать только тех людей, с которыми имеет схожие взгляды относительно той или иной ситуации.

"Таким образом мы упускаем из поля зрения информацию, которая противоречит нашим предпочтениям. Не получаем информацию, что потенциально может расширить наш кругозор, сделать нас более толерантными к другим точкам зрения или даже побудить изменить мнение относительно чего-то, указать на иную логику событий или процессов. Как результат, возникает впечатление, что ваша точка зрения господствует повсюду. Вроде вся лента новостей в вашем личном профиле в Facebook или другой социальной сети – это отражение жизни и предпочтений остальной страны. Конечно, это не так. Именно поэтому так тяжело сталкиваться с реальностью, когда мы выходим из онлайн-жизни", – говорит Супрун.

Что рекомендуют делать, чтобы вырваться из пузыря фильтров:

Подписаться на несколько страниц платформ, медиа или личные профили, которые противоречат вашим взглядам. К этому можно добавить включение телевизионных новостей время от времени. Другие точки зрения, противоположные мнения, с которыми мы не всегда соглашаемся, важно, чтобы о них знать. Ученые указывают, что люди, которые осведомлены в противоположных в своих взглядах, строят лучшую аргументацию в поддержку своей точки зрения. Использовать режим инкогнито, удалять историю поиска, чистить кэш и удалять или блокировать файлы cookie. Это нужно делать, чтобы информация о вас и ваших действиях не сохранялась в браузере. Проверить настройки аккаунтов в социальных сетях. Так же ваша информация может собираться, на ее основе могут «строить» результаты поиска в браузерах. Здесь есть несколько советов относительно того, как можно выбраться из информационного пузыря.

"Будьте более открыты к иным взглядам, анализируйте информацию, сопоставляйте факты и мыслите критически. Это лучшие методы для поиска и фильтрации информации. Общайтесь с людьми офлайн и не избегайте возможности диалога с носителями иных взглядов или предпочтений. Особенно в такой информационно-насыщенный период", – отметила Супрун.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее Супрун считает, что семь из десяти вызовов "скорой" делаются не по назначению.

Также Супрун объяснила украинцам, как заботиться о гормональном здоровье без лекарств.