Правительство определило механизм финансирования мероприятий содействия занятости лиц с инвалидностью за счет средств Фонда социальной защиты людей с инвалидностью. Об этом пишет Юрлига.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" принято правительством 10 апреля 2019 года.

Кабмин определил, что суммы административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью могут использоваться для финансирования компенсаций работодателям расходов:

ЕСВ за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, в том числе тех, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда;

на оплату труда за трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц);

на переподготовку и повышение квалификации трудоустроенных безработных внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.

Ранее "Страна" информировала, что украинских работодателей обязали оборудовать места для людей с инвалидностью.

Еще мы писали, что в Украине утвержден перечень заболеваний детей без инвалидности, дающих право на получение госпомощи.