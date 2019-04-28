Министерство юстиции изменило Порядок проведения государственной регистрации нормативно-правовых актов. Об этом информирует Юрлига.

Соответствующий приказ от 1 марта № 632/5 вступил в силу 8 апреля.

Расширен перечень документов, которые подаются в Минюст вместе с нормативно-правовым актом и сопроводительным письмом.

Для регистрации н/п акта и включения его в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов необходимо также подать:

- заключение о проведении гендерно-правовой экспертизы и его заверенную копию;

- заключение Государственного агентства по вопросам электронного управления о проведении цифровой экспертизы, в случае подачи акта, который касается вопросов информатизации, электронного управления, формирования и использования национальных электронных информационных ресурсов, развития информационного общества, электронной демократии, предоставления административных услуг или цифрового развития, и его копия, а также сведения об официальном согласовании с Государственным агентством по вопросам электронного управления.

Ранее "Страна" информировала, что Фонд гарантирования вкладов просил Минюст принять меры против вывода миллиардов гривен из банков.

Также мы писали, что в Минюсте жалуются, что работодатели вынуждены переучивать тысячи юристов после вуза.