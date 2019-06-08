7 июня завершился третий тур отборочного цикла на Евро-2020, в котором участвуют 55 сборных. Украина играет в группе В. Ее соперники - Португалия, Сербия, Литва и Люксембург. Все результаты матчей и положение команд в группе В после третьего тура.
1 тур 22 марта
Люксембург – Литва - 2:1 (1:1)
Португалия – Украина - 0:0
2 тур 25 марта
Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)
Португалия – Сербия - 1:1 (1:1)
3 тур 7 июня
Литва – Люксембург - 1:1
Украина – Сербия- 5:0
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Украина
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|Люксембург
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|Португалия
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|Литва
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|Сербия
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
4 тур 10 июня
Сербия – Литва
Украина – Люксембург
5 тур 7 сентября
Литва – Украина
Сербия – Португалия
6 тур 10 сентября
Литва – Португалия
Люксембург – Сербия
7 тур 11 октября
Португалия – Люксембург
Украина – Литва
8 тур 14 октября
Литва – Сербия
Украина – Португалия
9 тур 14 ноября
Португалия – Литва
Сербия – Люксембург
10 тур 17 ноября
Люксембург – Португалия
Сербия – Украина
В финальную стадию выйдут по две сборных из каждой группы - то есть всего 20 путевок. Еще 4 путевки получат победители групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.
Если какой-то из победителей групп Лиги наций попадет на Евро-2020 в отборочном цикле, его место получит следующая лучшая команда дивизиона. Если в лиге не наберется четыре необходимые команды, то свободные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга.