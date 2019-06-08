7 июня завершился третий тур отборочного цикла на Евро-2020, в котором участвуют 55 сборных. Украина играет в группе В. Ее соперники - Португалия, Сербия, Литва и Люксембург. Все результаты матчей и положение команд в группе В после третьего тура.

1 тур 22 марта

Люксембург – Литва - 2:1 (1:1)

Португалия – Украина - 0:0

2 тур 25 марта

Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)

Португалия – Сербия - 1:1 (1:1)

3 тур 7 июня

Литва – Люксембург - 1:1

Украина – Сербия- 5:0

Сборная И В Н П М О Украина 3 2 1 0 7-1 7 Люксембург 3 1 1 1 4-4 4 Португалия 2 0 2 0 1-1 2 Литва 2 0 1 1 2-3 1 Сербия 2 0 1 1 1-6 1

4 тур 10 июня

Сербия – Литва

Украина – Люксембург

5 тур 7 сентября

Литва – Украина

Сербия – Португалия

6 тур 10 сентября

Литва – Португалия

Люксембург – Сербия

7 тур 11 октября

Португалия – Люксембург

Украина – Литва

8 тур 14 октября

Литва – Сербия

Украина – Португалия

9 тур 14 ноября

Португалия – Литва

Сербия – Люксембург

10 тур 17 ноября

Люксембург – Португалия

Сербия – Украина

В финальную стадию выйдут по две сборных из каждой группы - то есть всего 20 путевок. Еще 4 путевки получат победители групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.

Если какой-то из победителей групп Лиги наций попадет на Евро-2020 в отборочном цикле, его место получит следующая лучшая команда дивизиона. Если в лиге не наберется четыре необходимые команды, то свободные места займут команды из дивизионов ниже с учетом общего рейтинга.