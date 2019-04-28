Правительство Украины с 1 марта утвердило коэффициент перерасчета суммы ежемесячных выплат по страховке пострадавшим от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний, из-за которых они утратили трудоспособность, а также лицам, которые имеют право на получение страховой выплаты в результате смерти потерпевшего, в размере 1,05. Об этом говорится в постановлении правительства от 20 февраля, передает Юрлига.

Отмечается, коэффициент был утвержден в связи с увеличением в прошлом году средней заработной платы в соответствии с ч. 2 ст. 37 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании", что является основанием для перерасчета сумм ежемесячных страховых выплат.

Ранее мы писали, что на пограничных пунктах Украины у автомобилистов начали проверять наличие "Зеленых карт" страховки.

Также сообщалось, что с 1 марта в Украине увеличили страховые выплаты пострадавшим на производстве.