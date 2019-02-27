В среду, 27 февраля, в 13:30 (по киевскому времени) во вьетнамском Ханое началась встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет Интерфакс.

Саммит США-КНДР проходит в отеле Sofitel Legend Metropole. Дональд Трамп прибыл сюда на за 15 минут до начала. Однако он на три минуты опередил своего северокорейского коллегу.

Лидеры двух стран при встрече обменялись рукопожатием, Дональд Трамп похлопал лидера КНДР по плечу. Также президент США выразил надежду, что саммит будет успешным. На вопрос, будет ли объявлено в ходе саммита об официальном завершении Корейской войны, Трамп сказал: "Мы посмотрим".

Также президент США выразил уверенность в хороших экономических перспективах Северной Кореи.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп уже встречались в июне 2018 года в Сингапуре, где озвучили цель "полной денуклеаризации" Корейского полуострова без уточнений, когда и как это должно произойти.

Во вторник, 26 февраля, спецборт президента США Дональда ТрампаAir Force Оne приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай. На следующий день, согласно протоколу, он провел ланч с лидером принимающей стороны, президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

А лидер КНДР Ким Чен Ын 26 февраля на бронепоезде через границу Китая и Вьетнама прибыл на станцию Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон). На вокзале его в торжественной обстановке встретило местное руководство. Позже стало известно, что лидер КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi в центре Ханоя.

Также сообщалось, что Трамп очень рассчитывает на прорыв после встречи с Ким Чен Ыном тет-а-тет. "Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен в этом. Что произойдет, я не могу вам сказать. Но у меня с Ким Чен Ыном очень, очень хорошие отношения и особенные чувства…", - заявил президент США.