Инцидентом закончилась попытка журналиста передачи "Тропами войны" телеканала ZIK Даниила Яковлева провести съемку в помещении Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВКК). На место съемки журналист прибыл вместе участником боевых действий на Донбассе Петром Олексюком, который утверждает, что сотрудники комиссии у него требовали взятку за получение инвалидности - 1500 долларов. Ни журналиста, ни ветерана в здание не пустили. А когда Даниил Яковлев все же попытался войти, то был даже избит. Об этом сообщает ИА ZIK.

Уточняется, что инцидент произошел 26 февраля в Киеве на улице Госпитальной, 16.

"Вместе с раненым бойцом, которому на войне оторвало пятку, мы приехали в Центральную военно-врачебную комиссию, чтобы он нам показал, как ему тяжело на костылях сюда добираться, показал это здание. Мы хотели без камер зайти внутрь, чтобы он мне лично показал, в каких кабинетах и что с него требовали, чтобы мы потом знали, где снимать с камерой, и не перепутали кабинеты", - объясняет журналист.

По его словам, сначала им просто не открывали дверь под предлогом перерыва на обед. Воспользовавшись тем, что из здания выходили курсанты, Даниил Яковлев попытался все же войти в здание Центральной военно-врачебной комиссии.

"На меня напала какая-то женщина, начала выталкивать обратно на улицу, затем неизвестный мужчина начал препятствовать мне и раненому Петру зайти в помещение... Этот человек, который нас не пускал, позвонил какому-то юристу из Минобороны, которому я все объяснил. Потом подошел другой неизвестный мужчина в черной одежде и начал нападать на меня, насильно отталкивать от двери, хватать микрофон. Человек, который нас не впускал, начала бить меня по руке и ноге, чтобы я отпустил дверь. Все снято на видео. Так мы не смогли попасть внутрь. Пришел раненый боец на костылях – полчаса мы с ним ждали на холоде, притом, что там даже нет никакой скамейки, чтобы присесть", - добавил журналист.

После нападения журналист вызвал на место происшествия полицию, приезда которой сейчас ожидают.

"Это препятствование журналистской деятельности и применение физической силы", – считает Даниил Яковлев.

В свою очередь участник боевых действий на Донбассе, который должен был стать героем сюжета, рассказал, что во время службы в зоне ООС он наступил на противопехотную мину и получил ранения - дефект пяточной кости, винтовой перелом большеберцовой кости в нижней трети, также другие множественные переломы и огнестрельные ранения правой стопы.

Еще раньше боец ​​прошел соответствующую комиссию. Однако при оформлении инвалидности военному начали говорить о проблемах с документами. Решить их якобы можно было непосредственно в ЦВВК. ПО словам военного, после того, как в комиссии у него потребовали взятку, он сообщил о противоправных действиях в полицию.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве журналисту Крутчаку уничтожили машину. Также мы сообщали, что в НСЖУ заявтли, что через 5 лет виновные в избиении сотен журналистов на Евромайдане остаются безнаказанными.