Два фигуранта дела об убийстве милиционеров в Киеве вышли на свободу после почти четырех лет пребывания в СИЗО. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает ЛБ.

Указано, что Дарницкий районный суд Киева смягчил меру пресечения Андрею Романюку и Евгению Кошелюку, которые с 2015 года подозреваются в нападении на АЗС и убийстве милиционеров. В частности, Романюка отпустили на поруки нардепа Игоря Луценко, а Кошелюка - на поруки нардепа Юрия Тимошенко.

Вскоре Тимошенко опубликовал в Facebook фотографию вышедших на свободу Романюка и Кошелюка.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com/yelyzaveta.zharikova

Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве вооруженные неизвестные в масках напали на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. В ходе преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей - Вадим Пинус.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых - Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Даниила Ситникова. Позже была арестована Вита Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не брала, но якобы помогала перевозить оружие, затем ее отпустили под залог. В МВД заявили, что задержанные планировали теракт в Киеве на 8-9 мая.