Вчера, 26 февраля, в Венгрии прошел ответный матч 1/8 Кубка страны, в котором Кишварда принимала на своем поле Ференцварош, возглавляемый украинским тренером, экс-наставником Динамо Сергеем Ребровым.

Встреча закончилась вничью со счетом 1:1, и по итогам двух поединков в следующий этап вышел Ференцварош (первая игра завершилась победой подопечных Реброва со счетом 2:0 - Прим.Ред.).

Самым же запоминающимся эпизодом ответного матча стал гол уругвайца Фернандо Горриарана в ворота Кишварды. На 33-й минуте матча он поразил цель ударом с центра поля. В сети уже появилось видео сумасшедшего гола.