Послы ЕС согласовали исключение из санкционного списка экс-главы Администрации президента Украины Андрея Клюева. Об этом сообщил в соцсети журналист Рикард Йозвяк. Он добавил, что решение будет формализовано на следующей неделе.

"Послы ЕС решили исключить из санкционного списка Андрея Клюева, но санкции против Януковича и 11 других его соратников продолжат еще на год", - говорится в сообщении Журналист добавил, что решение будет формализовано на следующей неделе.

Напомним, в ноябре 2018 года Европейский суд в Люксембурге принял решение об отмене санкций ЕС, введенных Советом Евросоюза против Андрея Клюева в марте 2017 года.

Это решение суда не отменило решение Совета ЕС от 2018 года о продлении замораживания активов против Клюева, поэтому он остается под европейскими санкциями минимум до 6 марта 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Европейский суд аннулировал санкции против экс-премьера Азарова.

Также мы сообщали, что адвокаты Януковича подали на приговор сразу 5 апелляций на почти 500 страницах.