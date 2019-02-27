Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на "Евровидение". Соответствующий проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на заседании 27 февраля, пишет УП.

Отмечается, что правила должны изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в "Евровидении" в 2019 году". Кроме того, Кабмин обратится в Верховную Раду просьбой безотлагательно принять закон об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях.

"Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность", - заявил Кириленко.

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора "Евровидения-2019". На нем украинцы проголосовали за то, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. При этом у Maruv запланированы сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. 25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от выступлений в России, но, по ее словам, Национальная телекомпания выдвигает ей в договоре "абсурдные" требования. Позже стало известно, что Maruv не поедет на конкурс от Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина не исключает отказа от участия в Евровидении-2019.

Также мы писали о том, что группа Kazka тоже отказалась от участия в Евровидении-2019. Перед этим трио Freedom Jazz, которое заняло второе метро в Нацотборе, также отказалось от участия в конкурсе.