Французская актриса и певица Ванесса Паради, которая в 2016 году снималась в фильме литовского режиссера Шарунаса Бартаса "Иней" в Киеве, выпустила клип на песню Kiev. Он опубликован на YouTube-канале экс-возлюбленной Джонни Деппа.

Песня, которая носит имя украинской столицы, рассказывает историю любви лирической героини, которая "вспоминает горячие поцелуи своего возлюбленного", несмотря на то, что они - в прошлом. Композиция вошла в новый альбом певицы под названием Les Sources. По сюжету клипа Паради ходит по темному лесу под снегом и листопадом, но потом она выходит из него на поляну, откуда видна панорама Киева, в частности, Киево-Печерская Лавра.

Видео: YouTube/ VanessaParadisVEVO

Клип Kiev был опубликован на канале Ванессы Паради в среду, 27 февраля. Не обошлось и без скандала: в целом все ролик хвалят, но около трети комментариев под ним звучат: "Kyiv not Kiev". Некоторых украинцев возмущает, что певица использует, по их мнению, неправильную транслитерацию.

Скриншоты: YouTube/ VanessaParadisVEVO

Отметим, что спор о там, как правильнее писать название украинской столицы в английской транслитерации, возник еще в 2016 году. Тогда многие утверждали, что англоязычное написание города Kiev - неправильное, на написании якобы сказалось доминирование русского языка. Их оппоненты заявляли, что Kiev - не русификация, а общепринятое написание на английском языке. А в октябре 2018 года Министерство иностранных дел объявило онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой решило призывать иностранные СМИ во время упоминаний украинской столицы писать Kyiv.

Напомним, Ванессу Паради после съемок в Киеве позвал замуж режиссер.