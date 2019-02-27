В следующий четверг, 7 марта, киевское Динамо сыграет первый матч 1/8 Лиги Европы против Челси. Игра пройдет в Лондоне на знаменитом стадионе "Stamford Bridge".

Англичане выделили билеты для болельщиков Динамо на гостевую трибуну стадиона "Stamford Bridge". Все они уже переданы в Киев и поступили в продажу в офисе фан-клуба ФК Динамо (Киев) (ул. Грушевского, 3), передает пресс-служба "бело-синих".

Билеты можно приобрести в такие дни:

Среда, 27 февраля. 10:00 - 18:00

Четверг, 28 февраля. 10:00 - 18:00

Пятница, 1 марта. 10:00 - 17:00

Понедельник, 4 марта. 10:00 - 18:00

Вторник, 5 марта. 10:00 - 14:00.

"Цена билета в "динамовский" сектор составляет 25 фунтов. Оплата производится в фунтах, сумму нужно приготовить без осдачи. В связи с повышенным спросом и для предотвращения перепродажи билетов будет продаваться на более трех билетов в одни руки. При себе необходимо иметь удостоверение личности на каждый билет", - пояснили в пресс-службе Динамо.

В связи с высоким спросом, в первую очередь билеты будут продаваться болельщикам в Киеве.

Также билеты для болельщиков Динамо будут продаваться непосредственно в Лондоне накануне матча. Более подробную информацию о времени и месте продажи будет предоставлено дополнительно.

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА оштрафует Динамо из-за поведения болельщиков на матче Лиги Европы против Олимпиакоса.