Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало досудебное расследование фактов опубликованной журналистами информации о коррупции в оборонном секторе. Уголовное производство открыто по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 27 февраля на своей странице в соцсети.

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, санкция статьи 191 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, по данным журналистов, сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". Он вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Бизнесом на государственных закупках занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформлял документы, заносил откаты". Третий организатор схемы - Андрей Рогоза, которого авторы расследования называют "специалистом по контрабанде".

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Ранее "Страна" писала о том, что в штабе Порошенко заявили, что расследование о коррупции в оборонке это "предвыборная технология".

Также мы сообщали, что замсекретаря СНБО Гладковский попросил приостановить его полномочия в связи с расследованием изложенных журналистами фактов.