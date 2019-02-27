В Киеве группа молодых людей поймала 18-летнего парня, привязала его к столбу, исписала ему лоб и заставила съесть целый пакетик с неизвестными таблетками. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

В подписи к ролику указано, что над 18-летним подростком издеваются "неравнодушные граждане из молодежного крыла "Молодая кровь" организации "Щит и меч"". Кроме того, уточняется, что инцидент произошел на Контрактовой площади в Киеве, а его 18-летний фигурант якобы является распространителем наркотиков.

На видеозаписи молодой человек представляется Андреем, говорит, что употребляет и не более 1,5 недель продает амфетамин. Также запечатлено, как его приматывают скотчем к столбу, что-то пишут ему на лбу, кроме того, его вынуждают съесть весь пакетик с таблетками.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, в Киеве семь наркоторговцев распространяли каннабис и его шишки целый год. Также мы писали, что в Киеве полиция задержала пять торговцев метадоном, еще двух наркодельцов ищут.