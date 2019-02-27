Мэр Харькова Геннадий Кернес обозвал активистов, протестующих против повышения тарифа на проезд "буйно-шумными дебилами". Это произошло во время сессии горсовета в среду, 27 февраля, сообщает NewsRoom.

Отмечается, что на сессию горсовета пришли около 20 граждан, недовольных повышением тарифов в метрополитене, трамваях и троллейбусах.

Участники акции скандировали "Кернеса в отставку!", требовали выполнять решение Харьковского окружного административного суда, а также развесили в зале плакаты. Кроме того, митингующие требовали предоставить слово депутату Верховной Рады Виталию Куприю. В ответ на это Кернес сказал: "Уважаемые депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-шумным дебилам, прошу проголосовать".

После этого большинство проголосовало против выступления Куприя.

Вопрос о повышении стоимости проезда был включен в повестку сегодняшней сессии. Противостояние в мэрии продолжается.

Ранее мы сообщали, что Харьковский горсовет вопреки решению суда втихую вернул старые тарифы на проезд. Также "Страна" писала о том, что прокуратура Харькова открыла против горсовета дело из-за отказа снизить тарифы на проезд.