Украинские пограничники задержали днровца который лично охранял обломки сбитого Боинга МН-17 на Донбассе. Местные жители видели ракету, которая попала в самолет, и его падение. Об этом в Facebook заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян и опубликовал видео с допроса задержанного.

Задержанный рассказывает о том, что вместе со своими сослуживцами состоял в подразделении "Восток". По дороге в село Петропавловское Донецкой области, куда их отправили контролировать блокпост, он видел обломки сбитого самолета рейсом МН-17. Задержанный утверждает, что по их приезду количество личного состава насчитывало около 50-ти человек. Все они были в военной форме. Из вооружения они имели автоматы Калашникова, пулеметы и другое оружие. На блокпосту они должны были проверять людей и машины, а также спрашивать кто куда едет и откуда.

От местных жителей задержанный украинец узнал, что сбитый самолет оказался пассажирским малайзийским боингом. Обломки самолета начали перевозить к блокпосту, чтобы местные жители их не стали сдавать на металлолом. Тогда к ним начали приезжать представители ОБСЕ, однако им все снимать запретили. Тем, кто был на блокпосту запретили отвечать на любые вопросы представителей ОБСЕ.

Он утверждает, что местные жители видели, как ракета, сбившая Боинг, вылетела со стороны села Грабово и попала в самолет, а кое-кто даже смог снять на видео момент падения самолета. Местные жители поняли, что сбили пассажирский самолет после того, как с неба начали падать детские игрушки, личные вещи и тела людей.

"Местные жители села Рассыпное, село Петропавловское нам рассказали, что этот Боинг сбила ракета, она вылетела из села Грабово. ... Потом женщина нам рассказала, что ее сын лично снимал на видео, как самолет уже падал. Но она сказала, что все знали, что это не военный самолет сбили, оккупанты сбили пассажирский самолет, потому что падали детские игрушки, салфетки падали, вещи падали личные, люди падали, трупы падали во дворы", - сказал задержанный украинец. По его словам, после падения самолета начали приезжать к местных жителей люди в форме на джипах. Они запугивали местных и угрожали арестом, если те кому-то расскажут.

Фото: facebook.com

Видео: youtube.com

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. При этом Россию официально обвинили в крушении "Боинга" MH17, однако, Малайция этого не признала.

Ранее "Страна" сообщала, что мандат международной миссии защиты расследования катастрофы МН17 продлили.

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