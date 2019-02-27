В последний день зимы, 28 февраля, в Украине ожидается переменчивая погода. В некоторых областях пройдет снег и будет холодно, а в некоторых ожидается потепление. Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завершение зимы в Украине будет представительным. И снег, и дождь, и сильный ветер, и холод, и +12 градусов", - написала Диденко.

По словам синоптика, северный циклон спровоцирует мокрый снег в восточных областях и на севере Украины. Временами он будет сменяться дождем - в зависимости от температуры воздуха. На остальной территории страны будет сухо и облачно. Кроме того, ожидается западный ветер - местами со штормовыми порывами.

"Будьте осторожными под крышами домов и не оставляйте легкие вазоны или тяжелое шелковое белье на открытых балконах - может сорвать", - предупредила Наталья Диденко.

По ее словам, теплее всего будет в западных регионах: +7...+12 градусов, холоднее всего - на востоке, а также в Сумской и Запорожской областях: 0...+3 градуса. В большинстве регионов ожидается +3...+8 градусов.В Киеве 28 февраля утром будет сухо, однако днем ​​увеличится облачность, а вечером появятся дождь с мокрым снегом или, наоборот, мокрый снег с дождем. Днем +5...+7 градусов.

По словам синоптика, календарная весна начнется кратковременным похолоданием: 1, 2 и 3 марта нужно одеваться теплее. А вот в понедельник, 4 марта, снова потеплеет.

"Меняется погода так быстро, что голова порой не успевает это переварить. Поэтому прислушайтесь к прогнозам, одевайтесь по погоде и держите себя и окружающую ситуацию в равновесии. Главное, не потерять голову", - подытожила Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик просит киевлян выйти и насладиться теплом, пока не налетел ветер со снегом.

Также мы писали, что синоптик назвала дату, когда в Украину придет настоящая весна, и это - 4 марта.