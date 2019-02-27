Четыре из восемнадцати судей Конституционного суда проголосовали против отмены статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Об этом в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

По словам нардепа, решение приняли на закрытой части заседания КС и отмену статьи УК поддержали 14 из 18 членов суда. "Не проголосовали, а точнее проголосовали "против" четверо судей КС - Игорь Слиденко, Виктор Колесник, Василий Лемак и Сергей Головатый", - написал Найем. Народный депутат сообщил, что Головатый "до последнего не знал как голосовать, из-за чего произошел скандал".

Думаю, теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть "недоговороспособными", "конфликтными", "незрелыми" или, чего еще хуже, "антикоррупционерами".

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Фото: t.me/mustafanayyem

Ранее "Страна" сообщала, что Конституционный суд 26 февраля отменил статью УК о незаконном обогащении.

Также мы писали о том, что появился полный список нардепов, подписавших представление в КС об отмене статьи "за незаконное обогащение". Инициаторами представления стали 59 народных депутатов, по словам Найема, 24 из них раньше голосовали "за" внесение статьи 368-2 УК в нынешней редакции. Среди тех, кто обратился в КС, 23 нардепа от "Народного фронта", по 11 нардепов БПП и группы "Возрождение", 10 нардепов из "Оппоблока", 3 - от "Воли народа", 1 из Радикальной партии.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Наказание по ней – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя ГФС Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Емельяну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.