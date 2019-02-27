Организаторы московской пре-пати "Евровидение" пригласили на свое мероприятие в качестве почетного гостя победительницу украинского Нацотбора Maruv, которую Украина не пустила на международный песенный конкурс в Тель-Авив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера концерта Дмитрия Мельникова.

"Мы пригласили украинскую участницу Maruv сразу после объявления о ее победе в национальном отборе. Независимо от решения украинского телеканала снять ее с конкурса, мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе", - сказал Мельников.

По словам продюсера, певица очень понравилась фанатам "Евровидения", видеозаписи ее выступления набрали большое количество просмотров.

Уточняется, что ежегодная вечеринка, объединяющая участников международного песенного конкурса "Евровидение" и поклонников смотра, состоится в московском концертном зале Vegas 24 апреля. По традиции пре-пати будет включать "красную дорожку" участников, пресс-конференцию и концерт артистов из разных стран.

Как сообщил Мельников, московский концерт готовы посетить представитель Великобритании на "Евровидении" Майкл Райс и конкурсант от Испании Miki, обсуждается участие певцов из Чехии и Эстонии.

"Мы продолжаем рассылать приглашения, так как отборы в некоторых странах-участницах "Евровидения" еще не завершены", - добавил продюсер.

Напомним, после победы певицы Maruv в украинском Нацотборе его организаторы решили, что она не может представлять страну на международном песенном конкурсе из-за запланированных концертов в России. После этого организаторы предложили участие в "Евровидении" группе Freedom Jazz, которая заняла второе место в Нацотборе. Однако музыканты отказались от предложения. Вслед за ними о своем неучастии в "Евровидении-2019" заявили и музыканты группы KAZRA.

Также "Страна" писала о том, что Украина не исключает отказа от участия в Евровидении-2019 .