Еда, приготовленная в микроволновке, сохраняет больше витамина С и водорастворимых витаминов, чем сваренная. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, существует множество мифов, которые касаются негативных последствий использования микроволновых печей. Например, то, что они делают пищу вредной, излучают радиацию и вызывают рак. На самом же деле, если речь идет об овощах, добавление воды во время готовки может значительно ускорить потерю питательных веществ. Например, брокколи, сваренная в микроволновке в воде, теряют большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%), а приготовление с малым количеством воды, наоборот, сохраняет питательные вещества. Также микроволны способствуют сохранению ликопена в помидорах и каротиноидов в моркови.

Впрочем, Супрун напоминает, что в целом работает правило - чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. По ее словам, стоит учитывать, что использование пластиковой посуды в микроволновке может нанести вред. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания. Поэтому следует быть очень внимательным к посуде, особенно, если вы часто пользуетесь микроволновкой.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун рассказала, сколько нужно есть белка, чтобы нарастить мышцы или остаться худым.

Также мы писали, что Супрун предупредила украинцев, что следить нужно не только за калорийностью продуктов, но и за сахаром в них.