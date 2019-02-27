Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включит представителей России в состав краткосрочной миссии наблюдателей за выборами в Украине, если Москва их предоставит, заявил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается наблюдателей в краткосрочную миссию БДИБЧ, российский МИД ранее заявлял, что назовет имена лиц, отобранных для нашей краткосрочной наблюдательной миссии. Если России предоставит наблюдателей, то БДИБЧ включит их в список, направляемый украинским властям, как это делается и с другими наблюдательными миссиями", - сказал Томас Раймер.

Вместе с тем он пояснил, что в вопросе, касающемся долгосрочной миссии наблюдателей, МИД РФ ранее принял решение не направлять наблюдателей по соображениям безопасности.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко окончательно запретил российских наблюдателей на выборах. Сегодня, 27 февраля, закон опубликовали и он вступит силу в последний день года.