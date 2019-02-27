В субботу, 2 марта, в Киеве пройдет марш Национальных дружин, первое такое мероприятие состоялось в январе 2018 года. Об этом пишет националистический ресурс "Консул".

Организаторы сообщают, что марш Национальных дружин будет отличатся от других подобных мероприятий: "Не будет кричалок, файеров, бессмысленного шума". Вместо этого они анонсируют "абсолютный порядок и дисциплину".

По словам организаторов, участники марша "пройдут, чтобы напомнить о себе всем гнидам и врагам Украины". Старт марша состоится с Майдана Независимости.

Отметим, что Нацдружины - это проект партии "Национальный корпус", лидером которой является основатель "Азова" Андрей Билецкий.

Напомним, Нацдружины рассказали, как будут работать наблюдателями на выборах.

Также мы писали, что Аваков заявил, что не позволит Нацдружинам превратиться в силовиков на выборах.