В среду, 27 февраля, было закрыто воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана для транзитных международных рейсов после авиаударов, которыми обменялись стороны.

Приостановлены внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота, сообщает агентство ANI в своем Twitter.

Фото: twitter.com

А власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Фото: twitter.com

Это произошло после заявления Пакистана о том, что им сбиты два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны. Об этом сообщил в Twitter представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур.

"Пакистанские воздушные силы сбили два индийских самолета внутри пакистанского воздушного пространства. Один из самолетов упал в регионе Азад Кашмир, а другой - в подконтрольной Индии части Кашмира", - написал в Twitter представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гафур и добавил, что один из пилотов был арестован.

Фото: twitter.com

В Индии пока не подтверждают, что два их самолеты были сбиты. В то же время в Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире, в результате чего погибли два пилота и гражданский, сообщает Reuters.

В то же время индийская сторона заявила, что начала воздушные удары на территории Пакистана и ее военные самолеты поразили "очень большое количество" боевиков в военном лагере. Пакистан отрицает, что были жертвы, но предупредил, что он ответит на индийскую агрессию.

Напомним, инцидент 27 февраля произошел на следующий день после того, как индийские военные самолеты нанесли удар по Пакистану впервые после войны в 1971 году.

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