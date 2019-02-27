Музыкальная группа Kazka, занявшая третье место в Национальном отборе на "Евровидение-2019", отказалась от предложения НОТУ представлять страну на международном песенном конкурсе. Об этом музыканты сообщили в соцсети.

"Мы хотим и почитали бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах", - говорится в заявлении группы.

Напомним, после победы в украинском Нацотборе певицы Maruv, организаторы внезапно вспомнили, что она не может представлять Украину на международном песенном фестивале из-за запланированных в России концертов.

Фото: instagram.com

После этого занявшая второе место в Нацотборе группа Freedom Jazz также отказалась от участия в конкурсе "Евровидение".

Также мы сообщали, что Украина не исключает отказа от участия в Евровидении-2019.