Бориспольским экспрессом, который курсирует между аэропортом и железнодорожным вокзалом в Киеве, пользуются около 4% авиапассажиров. Об этом пишут "Украинские Новости".

С момента запуска электрички - 30 ноября 2018 года - и по февраль 2019 года ею воспользовались более 100 тысяч человек. Между тем, по данным Мининфраструктуры, пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" в этот период составил 2 422 000 пассажиров.

Таким образом, за весь период существования Бориспольского экспресса им воспользовались лишь около 4% авиапассажиров.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, железнодорожный экспресс с центрального вокзала до международного аэропорта "Борисполь" был запущен 30 ноября 2018 года.

Впервые Бориспольский экспресс сломался на следующий же день после запуска. Он выехал в 11:01 с вокзала и должен был прибыть в аэропорт в 11:38, через 37 мин. Однако, из-за вынужденной остановки, поезд прибыл в Борисполь около 13.00. Его отбуксировал другой поезд. По словам машиниста, возникли проблемы с двигателем.

С тех пор экспресс ломался не раз. Последний случай произошел уже в этом году - 31 января. Поезд по пути из аэропорта в Киев остановился спустя 20 минут после начала движения. Всего дорога из "Борисполя" в столицу заняла два часа.