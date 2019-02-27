Более половины (59%) опрошенных россиян считают, что после президентских выборов в Украине отношения между двумя странами не изменятся. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 февраля, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает ТАСС.



"Более половины участников опроса (59%) считают, что после президентских выборов в Украине двусторонние отношения между нашими странами не изменятся. Еще 13% респондентов позитивно смотрят на ситуацию, утверждая, что отношения между Россией и Украиной после проведения выборов улучшатся", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Ухудшения отношений ожидают только 8% опрошенных.

О предстоящих выборах в Украине информированы 79% респондентов, из них 18% внимательно следят за избирательной кампанией. В 2014 году о выборах на Украине знали 88% россиян.

"В российском обществе преобладает мнение, что результаты выборов будут сфальсифицированы властями Украины (68%) и не будут соответствовать реальной воле народа <...>. Лишь 3% респондентов считают, что выборы в целом пройдут честно", - отмечено в материалах ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 февраля 2019 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. ЦИК зарегистрировал рекордное число кандидатов на пост главы государства - 44.

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