В газете Верховной Рады "Голос Украины" 27 февраля опубликовали закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине", подписанный вчера президентом Порошенко и запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на украинских выборах даже в составе международных миссий.

Теперь в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" будут внесены изменения, согласно которым официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть, в четверг 28 февраля 2019 года.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдениям за избирательным процессом в Украине" 7 февраля.

После этого в ОБСЕ заявили, что запрет Украины для российских наблюдателей на выборах против обязательств перед Бюро.

А в России сообщили, что они намерены до конца бороться за своих наблюдателей на украинских выборах.