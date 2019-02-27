Бывший адвокат президента США Майкл Коэн во время дачи показаний в Конгрессе предоставит документ, который, по его словам, докажет незаконные действия президента США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Коэн намерен предоставить документ, связанный с выплатой денег американской порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание.

Кроме того, во время дачи показаний Коэн планирует прокомментировать информацию издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп приказал ему лгать перед Конгрессом о бизнесе в России во время предвыборной кампании 2016 года.

Напомним, что поначалу эта история возобновила призывы к импичменту Трампа. Однако информация была поставлена под сомнение из-за позиции специального прокурора США Роберта Мюллера, который пошел на редкий шаг и заявил, что информация была некорректной.

"Коэн теперь точно объяснит, почему он солгал и как он стал лгать", - сказал источник.

Во вторник, 26 февраля прошло первое закрытое заседание в Конгрессе, где Коэн давал показания. Экс-адвокат также даст открытые показания перед конгрессменами 27 и 28 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что Федеральная прокуратура расследует махинации с налогами бывшего адвоката президента США Майкла Коэна.

Также мы сообщали, что бывший адвокат Трампа признался, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в его пользу.