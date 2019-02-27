Свитолина пришла "поболеть" за своего бойфренда Монфиса на турнире в Дубае. Видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина побывала на игре своего бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса в его стартовом матче на турнире серии АТР в Дубае. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Twitter Tennis TV.
Француз обыграл хорвата Марина Чилича. Гаэль Монфис выиграл первый раунд со счетом 6:4, но проиграл во втором - 3:6. В решающем сете Гаэль Монфис выиграл всухую: 6:0.
Parfait @Gael_Monfils produces some magical tennis to defeat third seed Cilic 6-3 4-6 6-0. #DDFTennis pic.twitter.com/t23PvELnkV— Tennis TV (@TennisTV) 26 лютого 2019 р.
Видео: twitter.com/TennisTV
Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась в романе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом в январе 2019 года.
Напомним, Свитолина и Ястремская отказались играть за сборную Украины в Кубке Федераций.
Также мы писали, что Элина Свитолина выиграла выставочный турнир Open de Caen во Франции.