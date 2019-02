Украинская теннисистка Элина Свитолина побывала на игре своего бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса в его стартовом матче на турнире серии АТР в Дубае. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Twitter Tennis TV.

Француз обыграл хорвата Марина Чилича. Гаэль Монфис выиграл первый раунд со счетом 6:4, но проиграл во втором - 3:6. В решающем сете Гаэль Монфис выиграл всухую: 6:0.

Parfait @Gael_Monfils produces some magical tennis to defeat third seed Cilic 6-3 4-6 6-0. #DDFTennis pic.twitter.com/t23PvELnkV