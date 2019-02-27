Украинская теннисистка Элина Свитолина побывала на игре своего бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса в его стартовом матче на турнире серии АТР в Дубае. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Twitter Tennis TV.

Француз обыграл хорвата Марина Чилича. Гаэль Монфис выиграл первый раунд со счетом 6:4, но проиграл во втором - 3:6. В решающем сете Гаэль Монфис выиграл всухую: 6:0.

Видео: twitter.com/TennisTV

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась в романе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом в январе 2019 года.

Напомним, Свитолина и Ястремская отказались играть за сборную Украины в Кубке Федераций.

Также мы писали, что Элина Свитолина выиграла выставочный турнир Open de Caen во Франции.