В Киеве возле кинотеатра "Киевская Русь" третий раз за неделю горит нежилой дом
В Киеве в районе Лукьяновки в среду, 27 февраля, снова загорелся нежилой дом, расположенный на улице Коперника. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
Фото: facebook.com
С утра загорелось отселенное здание возле кинотеатра "Киевская Русь". Любопытно, что это происходит уже третий раз за последние семь дней. В частности, до сегодняшнего дня пожары происходили там 24 и 25 февраля.
По словам местных жителей, в отселенном доме часто видят бездомных.
Также в комментариях киевляне сообщают, что на месте ЧП работают пожарные и потому в том районе на дороге затруднено движение транспорта.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве семейная ссора закончилась пожаром. В огне спасли кота, но крыса погибла.
Также мы сообщали, что появилось видео с масштабного пожара на складе швейной фурнитуры в Харькове.