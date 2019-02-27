В Киеве в районе Лукьяновки в среду, 27 февраля, снова загорелся нежилой дом, расположенный на улице Коперника. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Фото: facebook.com

С утра загорелось отселенное здание возле кинотеатра "Киевская Русь". Любопытно, что это происходит уже третий раз за последние семь дней. В частности, до сегодняшнего дня пожары происходили там 24 и 25 февраля.

По словам местных жителей, в отселенном доме часто видят бездомных.

Также в комментариях киевляне сообщают, что на месте ЧП работают пожарные и потому в том районе на дороге затруднено движение транспорта.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве семейная ссора закончилась пожаром. В огне спасли кота, но крыса погибла.

Также мы сообщали, что появилось видео с масштабного пожара на складе швейной фурнитуры в Харькове.