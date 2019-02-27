На заседании в среду, 27 февраля, Кабинет Министров рассмотрит ряд вопросов, касающихся стратегии развития медицинского образования, компенсации стоимости некоторых лекарств и проблемы проекта "Новая украинская школа". Об этом свидетельствует повестка дня, размещенная на сайте правительства.

Так, Кабмин намерен утвердить стратегию развития медицинского образования, порядок использования средств на компенсацию стоимости отдельных видов лекарств и выделение субвенций на "Новую украинскую школу" в 2019 году.

Кроме того, правительство рассмотрит порядок работы Администрации морских портов, порядок возвращения имущества или компенсации его стоимости депортированным лицам или их наследникам и программу развития государственной статистики.

Напомним, в Кабмине обновили перечень документов для выезда детей за границу.

Также мы писали, что скоро в Украине бесплатные лекарства можно будет получить только по е-рецепту.