Следователи ГБР задержали инспектора пограничной службы Мукачевского пограничного отряда в момент получения взятки в размере 1300 долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным правоохранителей, инспектор требовал взятку от жителя Закарпатской области за содействие в перемещении через государственную границу из Украины в Венгрию двоих нелегальных мигрантов и партии сигарет. Во время обыска следователи ГБР обнаружили и изъяли деньги, а инспектора пограничной службы задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, в Луцке депутат погорел на взятке, чтобы не платить штраф за "черных" рабочих.

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