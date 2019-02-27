На заседании в среду, 27 февраля, Верховная Рада рассмотрит ряд вопросов касающихся образования, медиации (это способ альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной, стороны - медиатора - Прим.Ред.) и международных соглашений. Об этом свидетельствует повестка дня, размещенная на сайте парламента.

Так, сначала депутаты рассмотрят в первом чтении проект изменений в статьи закона об образовании. После этого запланирована ратификация соглашения с Катаром об избежании двойного налогообложения. Потом депутаты проголосуют за законопроект о медиации.

Также Рада примет решения о назначении на 3 июля парламентских слушаний на тему "Государственная природоохранная политика Украины: состояние, перспективы развития и пути сотрудничества с гражданским обществом".

Во второй половине дня народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, Рада на этой неделе займется языком, ГБР и штрафами для хостелов.

Также мы писали, что в Верховной Раде снова зарегистрировали законопроект о частных детективах в Украине.