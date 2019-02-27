Руководитель юридического отдела Института массовой информации (ИМИ) Роман Головенко опубликовал политические предвыборные призывы на своей странице в Facebook, несмотря на то, что общественная организация позиционирует себя как политически незаангажированная.

Юрист опубликовал официальное заявление Украинской галицкой партии (УГП) к выборам президента Украины. В этом заявлении содержится призыв не голосовать за "пророссийских кандидатов". При этом в этот "черный список" вошли очень многие.

"Принципиальным для УГП критериям категорически не отвечают откровенно пророссийские кандидаты Юрий Бойко, Евгений Мураев, Александр Вилкул, а также Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Олег Ляшко, Александр Шевченко и другие, позиция которых является популистской", - говорится в заявлении.

В заявлении также содержится похвала "достижений действующей власти": поместной церкви, декоммунизации, евроинтеграции, украинизации, хотя и указывается, что некоторые моменты не дают возможности поддерживать Петра Порошенко "безапелляционно". Отметим, что Роман Головенко является не просто членом партии, а и одним из руководителей и членом Совета Киевской городской организации Украинской галицкой партии.

Между тем, Институт массовой информации позиционирует себя как независимая и незаангажированная организация, отстаивающая, в том числе, такие ценности, как непредвзятость и незаангажированность средств массовой информации.

"ИМИ не поддерживает ни одну политическую силу, коммерческую компанию или государственную институцию, и действует исключительно в интересах гражданского общества", - утверждается на сайте организации.

В то же время, Головенко, как один из топ-менеджеров ИМИ, в индивидуальном порядке публично поддерживает политическую силу - Украинскую галицкую партию. Как один из руководителей партии, он обязан выполнять устав УГП. В документе сказано, что партия имеет право использовать СМИ для достижения политических целей.

Скриншот: Facebook/ Роман Головенко

Скриншот: imi.org.ua

Скриншот: uhp.org.ua

Напомним, Виктория Сюмар указала в декларации свою связь с Институтом массовой информации.

Также мы писали о том, как Институт массовой информации дискредитирует украинские СМИ.