В Азии вспыхнул и стремительно разгорается новый межгосударственный кризис. Пакистан сбил два индийских самолета в среду, 27 февраля. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Пакистана, пишет Reuters.

В Исламабаде заявили, что индийские самолеты нарушили воздушное пространство Пакистана, поэтому ВВС страны нанесли по ним авиаудары. Они были нанесены в небе контролируемого Индией штата Джамму и Кашмир. В результате инцидента были сбиты два самолета. Один пилот пропал без вести, и есть основания полагать что его взяли в плен.

Кроме того, уточняется, что инцидент произошел на следующий день после того, как индийские военные самолеты нанесли удар по Пакистану впервые после войны в 1971 году.

Напомним, в Пакистане убили муллу Якуба, сына основателя "Талибана".

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