В мае 2019 года в Украине снова подорожает газ, соответственно, вырастут цены на отопление и горячую воду - они станут выше на 10-20%. Об этом пишет Obozrevatel.

Если сейчас в Киеве за куб горячей воды украинцы платят 97,89 грн, а в среднем составляющая газа в тарифе – около 60-70%, то, соответственно, после роста цен на голубое топливо на 15% горячая вода может подорожать на 10%. Если куб будет стоить около 107 грн, примерно пять минут под душем обойдутся жителям столицы в 10 грн. А за то, чтобы набрать ванну горячей воды, придется в конце месяца заплатить примерно 15-17 грн.

Если принимать ванну раз в два дня, за месяц накопится 225 грн. На трех человек – 775 грн. Если же отказаться от ванн и вместо этого мыться под душем, суммы в платежках снизятся до 450 грн. К слову, еще один вариант экономии – установить специальные насадки на смесители. Их пропускная способность – 8-12 литров в минуту. Соответственно, принимая душ в течение пяти минут, можно израсходовать около 60 литров воды. За такой объем в Киеве после возможного подорожания придется заплатить 6,4 грн.

Тариф на холодную воду в первую очередь зависит от зарплат и расходов на электроэнергию. На данный момент за каждый смыв унитаза жители столицы отдают 13 коп. Если предположить, что вода вырастет в цене на 13,6% (НБУ предполагает рост регулируемых цен на указанный процент), то за каждый поход в туалет украинцы будут платить почти 15 коп.

К слову, на данный момент подогревать воду с помощью бойлера дешевле, чем платить за горячую воду. Более того, температуру горячей воды с помощью водонагревателя можно регулировать. И если вместо горячей ванны принимать теплую, расходы будут меньше. К примеру, если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 литров подогреть кубометр воды, понадобится примерно 2 часа и 50 кВт×час электроэнергии. С учетом стоимости холодной воды и электроэнергии, такой объем обойдется примерно в 65-66 грн. А это на 41 грн дешевле, чем кубометр горячей воды после возможного подорожания.

Правда, стоит учитывать, что в Украине также планируют повысить тарифы на электроэнергию, а за сам бойлер придется заплатить около 7 тыс. грн. По подсчетам журналистов, на то, чтобы покупка окупилась, уйдет около года.

Согласно логике постановления №867, тариф на газ в Украине будет расти в два этапа. Первый – в мае 2019-го. Если сейчас украинцы платят 69% от "рыночной стоимости", то в конце отопительного сезона заплатят уже 80%. Причем рыночной считается цена в 8,98 грн/куб (10,7 грн с НДС). Таким образом, газ может вырасти в цене до 9,7 грн/куб.

Второй этап – с января 2020-го. Тогда украинцы будут покупать голубое топливо по цене, которая соответствует среднему тарифу для населения. Соответственно, правительство полностью выравняет цены между двумя сегментами.

Напомним, что на заседании правительства 19 октября приняли решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%. С 1 ноября стоимость газа для населения составляет 8550 гривен за тысячу кубометров. В общем, цены на газ для населения будут расти в три этапа и с 2020 года повысятся до 12 300 гривен за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ для населения было одним из требований Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной. Напомним, что первый транш МВФ в рамках новой кредитной программы, перечислили Украине 21 декабря 2018. Его зачислили в международных резервов Украины. Между тем, Гройсман перед выборами заговорил о снижении цены на газ, если позволит МВФ.