Президент США Дональд Трамп, который прибыл в Ханой на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном по протоколу проводит 27 февраля ланч с лидером принимающей стороны, президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Главы государств встретились за обеденным столом в президентском дворце страны в Ханое, передает канал CNN, который и узнал меню для двух президентов.

Вот что подали к столу лидеров США и Вьетнама

Первое блюдо: салат из свежего тертого зеленого манго с морскими гребешками, листьями мяты и орехами кешью, подается в сладком соусе из винегрета.

Второе блюдо: жареные во фритюре блинчики с начинкой из креветок, свинины, вермишели и овощей, подаются с кисло-сладким рыбным соусом и красным перцем чили.

Третье блюдо: мясо камчатского краба и шпинат в легком бульоне из морепродуктов.

Четвертое блюдо: жареная треска "ча ча"; жареные медальоны из говядины вагью с фуа-гра и полусладким ферментированным соусом из черного риса; тушеные овощи "су су" с чесноком (хрустящие зеленые стебли и листья хайота); клейкий рис на пару с креветками, завернутый в листья лотоса.

Десерт: традиционное вьетнамское лакомство, состоящее из семян лотоса, лонгана и белых древесных грибов. Оно подается теплым и в легком сахаристом сиропе.

Ранее "Страна" сообщала, что по пути на встречу с Трампом лидер КНДР вышел на перрон в Китае покурить.