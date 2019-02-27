Нацбанк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют по отношению к гривне на среду, 27 февраля. Сегодня курс доллара составил 26,98 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущим банковским днем, евро подорожал также на 1 копейку, его курс составил 30,65 грн за единицу валюты. Российский рубль в цене значительно не изменился.

Официальный курс валют на 27 февраля:

1 доллар - 26,98262800 (-0,00802800);

1 евро - 30,65496400 (+0,00707400);

1 рубль - 0,41121000 (-0,002390000).

Напомним, курс доллара начнет расти на этой неделе из-за миллиардных выплат по НДС.

Также мы писали, что в понедельник курс доллара опустился ниже 27. Банкиры рассказали, что будет с ним будет дальше.