В среду, 27 февраля, в большей части областей Украины будет тепло, пасмурно, но без осадков. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

Снег сегодня будет идти в Днепре, Харькове, Донецке и Луганске, да и то - несильный. Днем тут до +4 градусов, ночью до -2 градусов. В северной и центральной частях Украины - облачно и без осадков. Днем +1...+4 градуса, ночью: -1...+1 градус.

На западной Украине будет теплее. Днем до +5, ночью 0...+2 градуса. Впрочем, в Одессе и южных областях также тепло: до +6 днем и до +2 градусов ночью.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик просит киевлян выйти и насладиться теплом, пока не налетел ветер со снегом.

Также мы писали, что синоптик назвала дату, когда в Украину придет настоящая весна. Это не раньше, чем 4 марта.