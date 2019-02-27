После скандального и неоднозначного решения Конституционного суда Украины о несоответствии Основному закону статьи 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающей жесткое наказание за незаконное обогащение, все дела подобного рода будут закрыты.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в НАБУ.

Все уголовные производства о незаконном обогащении, открытые Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой должны быть закрыты после решения Конституционного суда.

"По логике, все дела о незаконном обогащении должны после этого быть закрыты. Посмотрим", - сказал источник.

По его словам, это проблемный вопрос, который очевидно будет подниматься на заседании антикоррупционного комитета Рады 27 февраля.

Ранее "Страна" выяснила, что говорят в соцсетях об отмене статьи за незаконное обогащение.