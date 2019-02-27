Все уголовные дела о незаконном обогащении будем закрывать - источник в НАБУ
После скандального и неоднозначного решения Конституционного суда Украины о несоответствии Основному закону статьи 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающей жесткое наказание за незаконное обогащение, все дела подобного рода будут закрыты.
Об этом Украинским Новостям сообщил источник в НАБУ.
Все уголовные производства о незаконном обогащении, открытые Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой должны быть закрыты после решения Конституционного суда.
"По логике, все дела о незаконном обогащении должны после этого быть закрыты. Посмотрим", - сказал источник.
По его словам, это проблемный вопрос, который очевидно будет подниматься на заседании антикоррупционного комитета Рады 27 февраля.
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