В среду, 27 февраля, российское торговое судно "Партизан", которое получило две пробоины в борту, и после этого перенесло пожар и взрыв, благополучно добралось до южнокорейского порта Поханг.

Об этом сообщил ТАСС заместитель директора компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин.

"Судно в порт прибыло без происшествий. Сейчас оно встает под разгрузку металлолома, после чего будем решать вопрос о ремонте и расследовании инцидента", - сказал он.

Улискин напомнил, что, согласно правилам расследования морских инцидентов, будет создана комиссия с участием надзорных органов РФ, которой предстоит ответить на вопрос о причинах происшествия. Сейчас у компании нет четкого понимания, что именно случилось.

Он также добавил, что расследование инцидента начнется с проверки страховой компании, после чего свою оценку даст служба безопасности компании-судовладельца "Гудзон" и надзорные структуры.

"Поскольку судно застраховано, сначала будет проведена инспекция страховщика. Они должны дать свою оценку, чтобы выплатить нам компенсацию. В настоящий момент они решают вопрос, отправлять ли кого-то в Южную Корею, или нанять специалиста на месте. Конечно, у него будет доступ на теплоход, но во время разгрузки металлолома стоять в носовой части довольно опасно, так что процесс может затянуться", - рассказал Улискин, отказавшись раскрыть название компании-страховщика, так как их договор предполагает конфиденциальность.

Напомним, что в результате прогремевшего 26 февраля взрыва в носовой части судна возникли пробоины. Они находятся на 6 метров выше ватерлинии. Пострадавших нет.

Кстати, в самой компании всерьез считают, что причиной взрыва на "Партизане"мог быть упавший с неба метеорит.