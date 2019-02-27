В ночь на 27 февраля, в Соломенском районе Киева сгорел автомобиль. Пожар произошел во дворе домов по улице Академика Карпинского. Огнем был уничтожен Volkswagen, который стоял под окнами жилого дома в окружении других автомобилей.

Об этом передает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

Огонь вспыхнул около 03:45. На место ЧП выехало две единицы пожарной техники.

Очаг пожара находился под капотом автомобиля. Двигатель и передняя часть Volkswagen полностью уничтожены огнем. Пламя могло перекинуться и на стоявшую рядом "Волгу", поэтому спасателям пришлось отбуксировать легковушку на безопасное расстояние.

Владельца сгоревшего Volkswagen и спасенной "Волги" устанавливают, на пожаре их замечено не было. Также на место прибыл пожарный инспектор, который установит, случилось ли возгорание произвольно или же это был поджог.

Ранее "Страна" сообщала, что неподалеку от российского посольства в Киеве сгорело авто с дипломатическими номерами.