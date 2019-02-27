Сегодня, 27, февраля, в столице Вьетнама начнется второй саммит лидеров США и КНДР. Ким Е Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и по совместительству заместитель отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) этой ночью лично посетила место встречи и проверила систему охраны.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ким Е Чжон побывала в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole, где и пройдут переговоры. После ее визита снаружи оперного крыла гостиницы были установлены дополнительные охранные посты.

По данным Белого дома Дональд Трамп сегодня, 27 февраля, в течение 20 минут будет общаться с Ким Чен Ыном один на один. Беседа двух лидеров начнется в 18:40 по местному времени (13:40 по Киеву) и должна завершиться в 19:00 (14:00 по Киеву). При этом в общей сложности они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (13:15 по Киеву), а покинет место проведения встречи в 20:35 (15:35 по Киеву).

Ранее "Страна" сообщала, что по пути на встречу с Трампом лидер КНДР вышел на перрон в Китае покурить.