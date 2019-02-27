Вчера, 26 февраля, в США произошла железнодорожная катастрофа. Здесь, в Нью-Йорке скоростной пассажирский поезд влетел в грузовой автомобиль. В результате трагедии погибло три человека. Об этом сообщает портал Breaking911.

После столкновения поезд сошел с рельсов, фото: Twitter

Поезд, который направлялся в Манхэттен, приближался к станции Вестбери, когда он врезался в грузовик. После столкновения с авто поезд сошел с рельсов и рухнул на платформу, прежде чем загорелся.

Прибывшие на место трагедии спасатели подтвердили, что три человека погибли. В больницы были доставлены семь человек с ранениями. Движение на этом участке железной дороги было остановлено в обе стороны.

Ресурс News12 опубликовал в своем Facebook видео с места трагедии.

Видео: News12

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