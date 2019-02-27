Противостояние между США и Кремлем уже перешло и в виртуальную реальность. Стало известно о том, что в день промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года, американские кибервойска отключили от интернета пользователей работающих на российское "Агентство интернет-исследований" (IRA). Это агентство более известно как фабрика интернет- троллей, которую организовал "повар" Путина, российский олигарх Евгений Пригожин.

Об этом передает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента Трампа.

Кибернетическое командование США заблокировало доступ к интернету для IRA в день, когда американские избиратели голосовали на выборах в Конгресс, а также на следующий день, когда подсчитывались голоса.

По версии американской стороны, заблокированные интернет-пользователи связаны с российским "Агентством интернет-исследований" (IRA). Источники отмечают, что этот шаг стал первой "демонстрацией мускулов" американского кибернетического ведомства в рамках компании по предотвращению вмешательства России в выборы в США.

А по утверждениям канала NBC News президент США Дональд Трамп лично одобрил действия Кибернетического командования против российского "Агентства интернет-исследований". По данным источников телеканала, эта атака стала "самым агрессивным" шагом со стороны администрации Трампа против российского вмешательства в выборы.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин заявил, что Россия не имеет отношения к "фабрике троллей". "Это личное дело Пригожина", - отметил президент РФ.