Транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для России. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Газете.Ru, опубликованном 27 февраля.

По его словам, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как Ямал - Европа или Северный поток-1. Новак считает, что причиной является устаревшая газотранспортная система Украины. Так, в результате большого износа основных фондов возникают большие потери при транспортировке газа.

При этом реализация новых газотранспортных систем - Турецкий поток и Северный поток-2 - основана на самых последних современных технологиях. "Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери", - рассказал министр.

Ранее "Страна" сообщала, что новый документ ЕС по "Северному потоку-2" может оставить трубу полупустой.

Также читайте о том, что Меркель поддержала Северный поток-2 и заявила, что Германии нужно будет еще больше газа.

.