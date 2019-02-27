Украина из-за скандала с певицей MARUV может отказаться от участия в конкурсе Евровидение-2019. Об этом в эфире Общественного ТВ заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова.

По ее словам, сейчас Общественное ТВ ведет переговоры с группой Kazka относительно участия в Евровидении.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, в котором нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", - сказала Кольцова.

Она также отметила, что до 8-10 марта Общественное ТВ и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровкой.

На вопрос, может ли представлять Украину группа Kazka, или вообще никто не представлять, Кольцова ответила: "Это может быть никто".

Ранее "Страна" сообщала, что украинские организаторы отбора предложили выступить на Евровидении группе Kazka.

Также мы писали о том, что происходит с кандидатами на Евровидение после скандала с MARUV.